Venezuela'daki depremlerde en az 188 kişi öldü, bin 520 kişi yaralandı

Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından düzenlediği basın toplantısında son duruma ilişkin bilgi verdi.

Depremde en az 188 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 520 kişinin yaralandığını belirten Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Rodriguez, 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 30 civarında artçı sarsıntı kaydedildiğini aktardı. Depremin ardından 250 binanın hasar gördüğü veya yıkıldığı da belirtildi.

Venezuela'daki Türk vatandaşı deprem sonrası hasarı görüntüledi

Ailesiyle Venezuela'nın La Guaira kentinde ikamet eden ve 16 yıldır ülkede yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser, depremin hemen ardından bölgedeki yıkımı Anadolu Ajansı için görüntüledi.

Çektiği bir diğer videoda depremin yol açtığı ağır hasar ve yıkımı gözler önüne seren görüntülerin ardından Türkiye'den arandığını belirten Eser, "O videodan sonra Türkiye'den aradılar. O video sayesinde AFAD sesini duymuş dediler. AFAD yolda geliyor dediler. O zaman bir video daha paylaşayım AFAD sesimizi tam duysun dedim." ifadelerini kullandı.

Eser'in paylaştığı videoda, binalardaki ağır hasar görüldü.

Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirdi.

USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'deki ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.