Fransa "tarihinin en sıcak gecesini" yaşadı

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France’tan yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki 30 farklı istasyondan alınan ölçümlerin ortalamasıyla hesaplanan ulusal sıcaklık göstergesi 22 dereceye ulaştı.

22 Haziran’ı 23 Haziran’a bağlayan gece 21,6 ile kırılan "en sıcak gece rekoru" bir kez daha kırılmış oldu.

"1947'den bu yana ölçülen en sıcak gece"

Böylece dün gece, "ülkede hava durumu kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1947'den bu yana ölçülen en sıcak gece" olarak kayıtlara geçti.

Avrupa'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgasından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa'da rekor seviyeye ulaşan sıcaklıklar eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapı hizmetlerine hayatı olumsuz etkiliyor.