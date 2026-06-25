Açık 26.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
AA 25.06.2026 19:57

Ankara'da NATO mesaisi: Sağlık hizmetleri kesintisiz sürecek

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, NATO Zirvesi süresince Ankara'daki tüm sağlık tesislerinde hizmet sunumunun normal işleyişiyle tam kapasite devam edeceğini duyurdu.

Ankara'da NATO mesaisi: Sağlık hizmetleri kesintisiz sürecek

Kurumdan 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi sürecinde sağlık hizmetlerinin işleyişine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "NATO Zirvesi süresince Ankara'daki tüm sağlık tesislerimizde hizmet sunumu normal işleyişiyle tam kapasite devam edecektir. Acil servisler, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, yataklı tedavi hizmetleri ve acil müdahale gerektiren tüm sağlık hizmetleri kesintisiz olarak sürdürülecektir" ifadeleri kullanıldı.

Şehir içi ulaşımda yaşanabilecek yoğunluk ihtimali de dikkate alınarak MHRS planlamasında gerekli düzenlemelerin yapıldığı aktarılan açıklamada, söz konusu çalışmalarla vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kesintisiz şekilde devam etmesinin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"NATO Zirvesi gibi uluslararası organizasyonlarda alınan tedbirler olağan ve uluslararası standartlara uygun uygulamalardır. Yapılan tüm planlamalar, ülkemizin güçlü organizasyon kapasitesini ortaya koyarken vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaya devam etmesini sağlamayı hedeflemektedir."

ETİKETLER
Ankara NATO
Sıradaki Haber
Sağlık Bakanlığı 22 bin 952 gebeye birebir destek ulaştırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:24
İletişim Başkanlığından Sofya'da NATO paneli
20:22
Fransa "tarihinin en sıcak gecesini" yaşadı
20:14
3 ildeki operasyonda 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
20:14
İngiltere: ABD-İran mutabakatının ardından bir gemi ilk kez saldırıya uğradı
20:09
EPDK, TP Petrol LPG otogaz bayilerine tanınan geçiş süresini uzattı
20:09
Avustralya, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesini sıkılaştırıyor
NATO güzergahında Türk savunma sanayii rüzgarı
NATO güzergahında Türk savunma sanayii rüzgarı
FOTO FOKUS
Venezuela'da art arda iki büyük deprem
Venezuela'da art arda iki büyük deprem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ