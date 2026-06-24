Yeşilay: Alkol kullananların yarısından fazlası 18 yaş altında başlıyor

Yeşilayın Sepetçiler Kasrı'ndaki genel merkezinde düzenlenen toplantıda sunulan raporda, Türkiye'de alkol kullanım haritası, kullanım davranışlarını etkileyen risk faktörleri, sağlık ve sosyal yaşam üzerindeki etkileri, ekonomik maliyetleri, alkol endüstrisinin stratejileri ve koruyucu politika önerileri ele alındı.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, burada yaptığı konuşmada, Yeşilayın 106 yıldır bağımlılıklarla mücadele ettiğini, bağımlılığın bugün insanlık için en büyük tehditlerden biri olduğunu ifade etti.

Bağımlılıkla mücadelede algılar yerine bilimsel verilerle hareket ettiklerini, bağımlılık endüstrisinin zararları gizleyerek insanları bağımlılığa yönlendirdiğini söyleyen Dinç, Yeşilayın hazırladığı raporların sahada ve kamu kurumlarında farkındalık oluşturduğunu ve çözüm süreçlerine katkı sunduğunu belirtti.

Dinç, "Alkolle alakalı endüstrinin ısrarla algı olarak oluşturmaya çalıştığı bir gerçek var. Sosyalleşmenin, eğlencenin, problemlerle başa çıkmanın bir yoluymuş gibi alkolü gösteriyor. Hatta bir yolu değil, bazen tek yolu gibi gösterebiliyor." dedi.

Araştırmaların alkolün sorunlarla başa çıkmayı sağlamadığını, aksine mevcut sorunları büyüttüğünü ortaya koyduğunu dile getiren Dinç, oluşan algı nedeniyle birçok kişinin alkolü sosyalleşmenin ve eğlenmenin tek yolu olarak gördüğünü aktardı.

Dinç, "Dünyada küresel sağlığı en olumsuz etkileyen en önemli unsurlardan biri alkol. Küresel sağlığımız için alkol bugün en önemli tehlikelerin, tehditlerin başında geliyor. Bunu bu şekilde düşünmek durumundayız." diye konuştu.

"Sağlıklı bir şekilde alkolsüz yaşamak mümkün"

Yeni araştırmaların başta Avrupa olmak üzere alkol tüketiminin yaygın olduğu ülkelerde gençlerin sağlıklı yaşam tercihleri doğrultusunda alkol tüketimini önemli ölçüde azalttığını gösterdiğini kaydeden Dinç, "Dünya Sağlık Örgütünün çok önemli bir tespiti oldu geçtiğimiz yıllarda. Alkolle alakalı güvenli bir alt limit yok. 'Şu kadar kullanırsanız güvenli, bu kadar kullanırsanız zararlı' diye bir şey yok. Güvenli bir alt limit olmadığı için büyük bir teyakkuza ihtiyaç var. Bizi çok ümitlendiren, sevindiren bir gerçek var. Dünyadaki nüfusun yüzde 56'sı hayatında hiç alkol kullanmamış. Sağlıklı bir şekilde alkolsüz yaşamak mümkün." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde her yıl 2 milyon 600 bin kişinin alkol nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkati çeken Dinç, bu kayıpların önlenebilir olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Trafik kazalarına bağlı ölümlerin yüzde 6'sı alkole bağlı olarak gerçekleşiyor. Bu durum bizi ciddi şekilde düşündürüyor çünkü trafik kazalarında can kayıpları oldukça yüksek oluyor. Bunlar olmasın diye de çok ciddi hassasiyetimiz var. Geçen sene Türkiye'de 256 bin kişi alkollü araç kullanmaktan işlem gördü. Bu da alkolle alakalı sorumluluk alma noktasında çok ciddi bir problemin olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye'de bizi endişelendiren konulardan bir tanesi alkol kullanan insanımızın yarısından fazlasının 18 yaşından önce alkol tüketimine başlamış olması. Bu da bizi çok endişelendiriyor."

Dinç, 15 yaşından önce alkol kullanmaya başlayan kişilerde bağımlılık riskinin dört kat arttığını belirtti.

En önemli etken arkadaş çevresi

Gençlerin alkol kullanmaya başlamasında en önemli etkenin arkadaş çevresi olduğunu ifade eden Dinç, gençlerin çoğu zaman alkolü tadını sevdikleri için değil, arkadaş gruplarından dışlanmamak, sosyal kabul görmek ve sosyalleşmek amacıyla kullandıklarını söyledi.

Dinç, bu durumun ise zamanla bağımlılık açısından ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Alkolün endüstri tarafından özgürlük, eğlence ve statüyle ilişkilendirildiğini, bu nedenle arkadaş çevrelerinde alkol kullanımının teşvik edildiğini anlatan Dinç, Yeşilay olarak sağlıklı ve bağımsız bir gençlik kültürü oluşturmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Dinç, alkol bağımlılığının şiddet, cinayet ve istismar gibi suçların ortaya çıkmasında etkili olabilen önemli risk faktörlerinden biri olduğunu kaydetti.

Toplumun büyük bölümünün alkolle ilgili düzenlemeleri desteklediğini, alkol bağımlılığı yaşayan kişileri dışlamadan desteklediklerini söyleyen Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin 81 ilde ücretsiz hizmet verdiği, alkol bağımlılığından kurtulmak isteyenler için tedavi ve rehabilitasyon imkanlarının bulunduğu bilgisini paylaştı.

Alkol kullanımının birey, aile ve toplum üzerindeki etkileriyle bağımlılıklarla mücadelede önleyici yaklaşımın öneminin değerlendirildiği "Türkiye Alkol Araştırma Raporu" başlıklı araştırmanın sunulduğu toplantıya, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Tülay Eren, Türkiye Karaciğer Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ayşe Nurdan Tözün, Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rabia Bilici ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.