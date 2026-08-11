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Dünya
AA 11.08.2026 04:01

Kudüs Valiliği: İsrail, Kudüs'ün güneyinde yeni bir Yahudi yerleşim birimi kurmayı planlıyor

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde yaklaşık 650 konuttan oluşan "Novi Rachel" adında yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurmayı planladığını duyurdu.

Kudüs Valiliği: İsrail, Kudüs'ün güneyinde yeni bir Yahudi yerleşim birimi kurmayı planlıyor

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İsrail Bölge Planlama ve İnşaat Komitesinin, Kudüs'ün güneyinde Filistinlilerin evlerine bitişik konumda 27 dönümlük alan üzerinde yeni bir yerleşim yeri planını askıya çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, "Novi Rachel" adını taşıyan proje kapsamında yaklaşık 650 konut inşa edilmesinin hedeflendiği aktarılarak, planın Filistin coğrafyasını parçalamayı amaçlayan bir dizi Yahudi yerleşim projesinin parçası olduğu vurgulandı.

Projenin tehlikesine dikkati çekilen açıklamada, "Planın tehlikesi sadece inşa edilecek konut sayısıyla sınırlı değil, konumu itibarıyla bölgedeki Filistinlilerin günlük yaşamını doğrudan olumsuz etkileyecek." ifadesine yer verildi.

Söz konusu adımların İsrail'in genişleme politikalarının bir yansıması olduğu vurgulanarak, bu projelerle Filistin varlığının baskı altına alınmasının, kentsel gelişiminin engellenmesinin ve sahada yeni fiili durumlar yaratılmasının hedeflendiği kaydedildi.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Ir Amim de dün yaptığı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Doğu Kudüs üzerindeki kontrolünü pekiştirme çabaları kapsamında son birkaç hafta içinde toplamda 3 bin 400'den fazla konutu içeren en büyük 3 yerleşim projesini onay sürecinde ilerlettiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun büyük bölümü, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimlerini uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediyor ve iki devletli çözüm fırsatlarını baltaladığını belirtiyor.

İsrailli insan hakları örgütü Peace Now (Şimdi Barış) verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 500 bini aşkın, Doğu Kudüs'teki yerleşim birimlerinde ise yaklaşık 250 bin Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yaşıyor.

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