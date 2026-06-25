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Gündem
AA 25.06.2026 22:48

Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 103 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 225 şüpheliden 103'ü tutuklandı.

Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 103 tutuklama

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin ülke genelinde eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 225 şüpheliden 135'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı Başsavcılıkça serbest bırakıldı.

Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 129 şüpheliden 103'ü tutuklandı, 26'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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