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Gündem
TRT Haber 23.06.2024 19:50

Türkçe, cinsiyetçi ifadelerden arındırılacak

Gündelik hayatta çoğu zaman farkında olmadan birçok cinsiyetçi ve şiddet içerikli ifade kullanıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eşitlikçi ve şiddetsiz bir söylemin teşvik edilmesi amacıyla harekete geçti. TDK iş birliğiyle atasözleri, deyimler, masallar incelenecek. Önleyici politikalar geliştirilmesi için gerekli adımlar atılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkçe'nin cinsiyetçi ifadelerden arındırılması için kolları sıvadı.

Dilde eşitlikçi ve şiddetsiz bir söylemin teşviki için Türk Dil Kurumu ile iş birliği yapmaya başladı.

Atasözleri ve deyimler incelenecek

Bu kapsamda atasözleri, deyimler, masallar incelenecek. Şiddet içerikli dil kullanımına ilişkin örnekler derlenecek.

Yıl sonuna doğru Bakanlık hem çalışmaların sonuçlarını açıklayacak hem de farkındalık kampanyalarına başlayacak.

İletişim Başkanlığı'nın da sorumluluğunda önleyici politikalar geliştirilmesi için adımlar atılacak.

Dijital oyunlar mercek altında

Üniversitelerin grafik tasarım, bilgisayar programcılığı, bilgisayar ve yazılım mühendisliği bölümü öğrencileri ile “dijital oyunlarda kadına yönelik şiddet” konusunda farkındalık çalışmaları yapılacak.
Ankara’da pilot üniversite belirlenecek.

Çizgi-film animasyon bölümü öğrencileri, çocuk programı yapımcıları ve çizgi film senaristleriyle çalışmalar yürütülecek. 

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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Türkçe, cinsiyetçi ifadelerden arındırılacak
Türkçe, cinsiyetçi ifadelerden arındırılacak
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