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TRT Haber 23.06.2024 19:16

Diyarbakır ve Mardin'deki yangınların hasar tespit çalışması tamamlandı

Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı’nı etkileyen yangınlarla ilgili hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Bakan Yumaklı, Diyarbakır'da 7 bin 900, Mardin'de 7 bin dekar tarım alanının yandığını açıkladı. Bakan Yumaklı" Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla bölgede yaraları sarmaya devam edecektir" dedi.

Diyarbakır ve Mardin'deki yangınların hasar tespit çalışması tamamlandı

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlara ilişkin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı paylaşımında, "Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı'nı etkileyen müessif yangın hadisesi çıktığı andan itibaren bakanlığımızın il ve ilçe müdürlüklerindeki personelimiz AFAD koordinasyonunda müdahale, destek ve tespit çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Çiftçilerimizin kayıp ve hasarlarına yönelik tespit çalışmaları da tamamlanmıştır. Diyarbakır'da; Çınar ilçesinde Köksalan Mahallesi, Bağacık Mahallesi, Yazçiçeği Mahallesi ve Ağaçsever Mahallelerinde 7 bin 900 dekar tarım alanının yandığı, bunun 6 bin 789 dekarında anız, 1111 dekarında ise hasadı yapılmamış buğday ekili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 1 adet traktör ve 14 adet sulama tesisi yanmıştır. Köksalan Mahallesinde 924 küçükbaş hayvan telef olurken, tedavi edilemeyecek durumda ağır yaralı 83 küçükbaş hayvan Et ve Süt Kurumuna (ESK) kesime gönderilmiştir. ESK bu hayvanları sahiplerinden nakliye primi vererek satın almıştır. 190 hayvan ise yerinde tedavi edilmiştir" dedi.

"Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla bölgede yaraları sarmaya devam edecektir"

Bakan Yumaklı Mardin'deki hasar tespit çalışmasına ilişkin de, "Mardin'de; Mazıdağı ilçesinin Yetkinler ve Yücebağ Mahalleleri ile Kelek Mezrasında 7 bin dekarlık tarım alanının yandığı tespit edilmiştir. Bunun 4 bin dekarı hasadı yapılmamış buğday alanı, 3 bin dekarı anızdan oluşmaktadır. Ayrıca çiftçilerimizin bazı sulama ekipmanları zayi olmuştur. Mardin'de ekiplerimize bildirilen veya tespit edilen hayvan kaybı bulunmamaktadır. İl ve ilçe müdürlüklerimiz, bütün personeliyle bitkisel ve hayvansal üretim yapan çiftçilerimize destek olmayı sürdürecektir. Ayrıca yanan alanlarda biyoçeşitliliğimizin hızlıca eski haline dönmesi ve alanın daha da zengin bir biyoçeşitliliğe kavuşması için; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından alanda hem rehabilitasyon çalışmaları hem de yaban hayatını iyileştirici faaliyetler gerçekleştirilecektir. Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla bölgede yaraları sarmaya devam edecektir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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