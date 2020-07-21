Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, KKTC'deki Barış ve Özgürlük Bayramı Kutlamaları kapsamında yapılan gösteriye ait bir video paylaşıldı.

Videoda, 4 F-16 uçağı ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi tarafından KKTC semalarında selamlama geçişi yapıldı.