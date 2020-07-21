Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Çukurca'da şehit olan piyade sözleşmeli onbaşı Emre Büyükyıldırım ve piyade sözleşmeli er Mustafa Ahmet Demir'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurca'daki bir üs bölgesine teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı sonucu şehit olan Büyükyıldırım ve Demir'in ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Etiketler: recep tayyip erdoğan başsağlığı mesajıSon Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 10:23
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