'Türkiye neden Irak'ta?' sorusu videoyla anlatıldı
İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videolarla "Türkiye neden Irak'ta?" sorusunun cevabı detaylarıyla anlatıldı.
"Pençe Kartal" ve "Pençe Kaplan" operasyonları ile Irak'taki terör inleri tek tek temizleniyor.
İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından, bu operasyonların amacını anlatan bir video dizisi paylaştı.
Türkiye neden Irak'ta?— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 20, 2020
Terör örgütü PKK'nın Irak ve Suriye üzerinden Türkiye'ye sızma girişimlerinin artması
Bölgenin istikrarsızlaştırılmasını engellemek
Türkiye-Irak sınırı boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu engellemek pic.twitter.com/c0wcRwU6O2
4 bölümden oluşan "Türkiye neden Irak'ta?" başlıklı video dizisinde, operasyonların nedenleri anlatıldı.
Özellikle sivillere ve doğal kaynaklara yönelik gerçekleştirilen eylemler, çocuk kaçırma vakaları, Pençe operasyonlarını kaçınılmaz kıldı.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 20, 2020
Pençe Kartal Harekâtı ile 25’in üzerinde savaş uçağı daha önce belirlenen hedeflere, SİHA’lar ile birlikte hava harekâtı gerçekleştirdi. pic.twitter.com/WCP7UjVcRZ
Videoda, yapılan operasyonlara ilişkin veriler de ortaya kondu, "Pençe Kartal Harekatı ile 25'in üzerinde savaş uçağı daha önce belirlenen hedeflere, SİHA'lar ile birlikte hava harekatı gerçekleştirdi" denildi.
300 kilometrelik bir hatta ve hiçbir Iraklı güvenlik gücünün bulunmadığı alanda gerçekleştirilen Pençe Kaplan Harekâtı ile hedeflenenler nedir?
Kandil'in izole edilmesi ve Sincar bölgesinde baskının artırılması
Terör örgütünün Irak-Suriye bağlantısının kesilmesi pic.twitter.com/cQp3NUC5E8— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 20, 2020
Operasyonların neden yapıldığı detaylı anlatıldı
Videoda yalnızca ulusal güvenliğin değil, Irak ve Suriye'nin istikrarsızlaşmaması için çalışıldığına da vurgu yapıldı.
Videoların bir bölümünde, "Bölgenin istikrarsızlaşmasını önlemek, ulusal güvenliğine karşı terör saldırılarını engellemek ve mülteci akınlarını önleyecek önlemleri almayı sürdürüyor" sözlerine yer verildi.
Türkiye, özellikle DEAŞ başta olmak üzere, Irak ve Suriye’de yürütülen terörle mücadeleye verdiği destekte olduğu gibi; bölgenin istikrarsızlaşmasını önlemek, ulusal güvenliğine karşı terör saldırılarını engellemek ve mülteci akınlarını önleyecek önlemleri almayı sürdürüyor. pic.twitter.com/T7deUpfnt5— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 20, 2020
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