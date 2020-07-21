"Pençe Kartal" ve "Pençe Kaplan" operasyonları ile Irak'taki terör inleri tek tek temizleniyor.

İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından, bu operasyonların amacını anlatan bir video dizisi paylaştı.

Türkiye neden Irak'ta?



Terör örgütü PKK'nın Irak ve Suriye üzerinden Türkiye'ye sızma girişimlerinin artması



Bölgenin istikrarsızlaştırılmasını engellemek



Türkiye-Irak sınırı boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu engellemek pic.twitter.com/c0wcRwU6O2 — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 20, 2020

4 bölümden oluşan "Türkiye neden Irak'ta?" başlıklı video dizisinde, operasyonların nedenleri anlatıldı.

Özellikle sivillere ve doğal kaynaklara yönelik gerçekleştirilen eylemler, çocuk kaçırma vakaları, Pençe operasyonlarını kaçınılmaz kıldı.



Pençe Kartal Harekâtı ile 25’in üzerinde savaş uçağı daha önce belirlenen hedeflere, SİHA’lar ile birlikte hava harekâtı gerçekleştirdi. pic.twitter.com/WCP7UjVcRZ — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 20, 2020

Videoda, yapılan operasyonlara ilişkin veriler de ortaya kondu, "Pençe Kartal Harekatı ile 25'in üzerinde savaş uçağı daha önce belirlenen hedeflere, SİHA'lar ile birlikte hava harekatı gerçekleştirdi" denildi.

300 kilometrelik bir hatta ve hiçbir Iraklı güvenlik gücünün bulunmadığı alanda gerçekleştirilen Pençe Kaplan Harekâtı ile hedeflenenler nedir?



Kandil'in izole edilmesi ve Sincar bölgesinde baskının artırılması Terör örgütünün Irak-Suriye bağlantısının kesilmesi pic.twitter.com/cQp3NUC5E8 — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 20, 2020

Operasyonların neden yapıldığı detaylı anlatıldı

Videoda yalnızca ulusal güvenliğin değil, Irak ve Suriye'nin istikrarsızlaşmaması için çalışıldığına da vurgu yapıldı.

Videoların bir bölümünde, "Bölgenin istikrarsızlaşmasını önlemek, ulusal güvenliğine karşı terör saldırılarını engellemek ve mülteci akınlarını önleyecek önlemleri almayı sürdürüyor" sözlerine yer verildi.