Sabah Gazetesi'ne konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, Ayasofya’nın Türkiye’nin egemenlik sınırlarının içinde olduğunu belirterek, ”Bu karar, egemenlik haklarımızın hilafsız ve şüphesiz kullanımıdır" dedi.

Ayasofya tartışmasıyla, Fatih ve Atatürk'ü karşı karşıya getirmek isteyenler olduğunu da kaydeden Bahçeli, "Tarih ve kültür alanında tehlikeli kutuplaşmalar imal etmek ağır bir sorumsuzluk. 567 yıl önce İstanbul'u fetheden yükseliş ruhuyla 98 yıl önce işgalden kurtaran diriliş ruhu bir ve aynıdır” diye konuştu.

"Hem tarihe şahitlik edip hem de manevi görevimi yerine getireceğim"

MHP lideri, Ayasofya Camisi'nde kılınması planlanan cuma namazına katılacağını da vurgulayarak, "Ayasofya'nın ibadete açılması yakın tarihimizin en önemli irade beyanı. Hem tarihe şahitlik edip hem de manevi görevimi yerine getireceğim" dedi.

Erken seçim iddialarına da yanıt veren Devlet Bahçeli, Türkiye'nin seçime ihtiyacı yok" diyerek, "Seçim 2023 haziranında yapılacak" ifadelerini kullandı.