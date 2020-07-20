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Bakan Koca: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Koca, Diyarbakır ve Trabzon'da yapılan düğün ve kına gecesinde koronavirüs tedbirlerine uyulmadığına dikkat çekerek, "Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin" uyarısı yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, düğünlerde ve kına gecelerinde koronavirüs tedbirlerine dikkat çekti.
Bakan Koca, paylaşımında, "Vakaların en çok görüldüğü illerden Diyarbakır'da iki gün önce yapılan düğünde, 70 kişinin kol kola ve maskesiz halay çektiği öğrenildi. Trabzon'da ise gelin dahil, bir kına gecesine katılan 35 kişi karantinaya alındı, düğün ertelendi. Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin" dedi.
Vakaların en çok görüldüğü illerden DİYARBAKIR'DA iki gün önce yapılan düğünde, 70 kişinin kol kola ve maskesiz halay çektiği öğrenildi. TRABZON'DA ise gelin dâhil, bir kına gecesine katılan 35 kişi karantinaya alındı; düğün ertelendi. Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 20, 2020
Etiketler: trabzon kına gecesi sosyal mesafe kuralı sağlık bakanı koca koronavirüs tedbirleri diyarbakır düğünSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 21:53
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