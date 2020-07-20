Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, düğünlerde ve kına gecelerinde koronavirüs tedbirlerine dikkat çekti.

Bakan Koca, paylaşımında, "Vakaların en çok görüldüğü illerden Diyarbakır'da iki gün önce yapılan düğünde, 70 kişinin kol kola ve maskesiz halay çektiği öğrenildi. Trabzon'da ise gelin dahil, bir kına gecesine katılan 35 kişi karantinaya alındı, düğün ertelendi. Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin" dedi.