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Bakan Akar'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Akar, Hakkari'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir için taziye mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mesajında, Büyükyıldırım ve Demir'in, teröristlerce bir üs bölgesine uzak mesafeden yapılan füze atışı sonucu şehit olduklarını belirtti.
Bakan Akar, "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" sözlerini kullandı.
Etiketler: taziye mesajı Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir milli savunma bakanı akar hakkari çukurca şehitSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 21:31
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