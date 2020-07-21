Sosyal medya düzenlemesi hazır
Sosyal medya düzenlemesi için hazırlanan yasa teklifinin bugün TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.
AK Parti tarafından hazırlanan sosyal medya düzenlemesi teklifinde, MHP'nin de katkısı bulunuyor.
Teklifle ilgili son toplantı, dün Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirildi. Almanya modeli örnek alınan teklifin, Meclis tatile girmeden yasalaşması öngörülüyor.
Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu
Sosyal medya düzenlemesi, yurt dışında birçok örnek göz önünde bulundurularak hazırlandı. Teklifin yasalaşmasıyla sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilcilik açması zorunlu hale gelecek.
Sahte hesapların engellenmesi için iletişim ve kimlik bilgilerinin paylaşılması zorunlu olacak.
Hakaret ve küfür içeren paylaşımlarla ilgili temsilciliklere başvurulabilecek. 48 saat içinde paylaşımların kaldırılması istenecek. Kaldırılmazsa para cezası gündeme gelecek.
AK Parti'nin Almanya modelini örnek alarak hazırladığı sosyal medya düzenlemesi hazır. Yasa teklifinin bugün TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Detayları @trthaber muhabiri Abdulbaki Açıkgöz aktardı. pic.twitter.com/fHGjDRBkR3— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 21, 2020
Düzenlemenin son şekline ilişkin açıklamayı, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin saat 12.30'da yapacak.
Gün içerisinde, düzenlemeye ilişkin AK Parti temsilcilerinin muhalefet partilerini ziyaret etmesi de bekleniyor.
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