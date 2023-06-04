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Gündem
TRT Haber 04.06.2023 15:08

Türk komandoları Kosova'ya gidiyor

Kosova'daki olaylar sonrası NATO'nun talebi üzerine bölgeye Türk komandoları gidiyor.

Türk komandoları Kosova'ya gidiyor

Milli Savunma Bakanlığı, Kosova'da tırmanan gerginlik sonrası 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı komando taburunun bölgede görevlendirildiğini hatırlattı.

Türk komandoların Kosova'ya intikale başladığı açıklandı.

Bakanlığın paylaştığı görüntülerde komandoların fotoğrafları ile onları taşıyan uçağın kalkışına yer verildi.

 

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