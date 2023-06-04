Türk komandoları Kosova'ya gidiyor

Milli Savunma Bakanlığı, Kosova'da tırmanan gerginlik sonrası 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı komando taburunun bölgede görevlendirildiğini hatırlattı.
Türk komandoların Kosova'ya intikale başladığı açıklandı.
Bakanlığın paylaştığı görüntülerde komandoların fotoğrafları ile onları taşıyan uçağın kalkışına yer verildi.
Kosova’da meydana gelen olaylar sonrası bölgede görevlendirilen 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Lüleburgaz) bağlı komando taburu, Kosova’ya intikale başladı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/uuCyGs7eV0— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2023