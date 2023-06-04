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Gündem
AA 04.06.2023 14:09

LGS soru ve cevapları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS merkezi sınavının sorularını ve cevap anahtarlarını www.meb.gov.tr internet sitesinden yayımladı.

LGS soru ve cevapları yayımlandı
[Fotograf: TRT Haber]

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