SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
ÇEVRE
TEKNOLOJİ
GÜNCEL
EĞİTİM
PODCAST
HAVA DURUMU
VIME
TRT'DEN HABERLER
PROGRAMLAR
TRT ARŞİV
KORONAVİRÜS
15.3ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Spor
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Vime
-
Programlar
-
Koronavirüs
-
TRT'den Haberler
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Gündem
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
04.06.2023 14:09
, 04.06.2023 14:23
SON GÜNCELLEME
04.06.2023 14:23
LGS soru ve cevapları yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS merkezi sınavının sorularını ve cevap anahtarlarını www.meb.gov.tr internet sitesinden yayımladı.
[Fotograf: TRT Haber]
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
LGS
Milli Eğitim Bakanlığı
Sıradaki Haber
MSB, iki teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:08
Ankara'da bugün de kuvvetli yağış bekleniyor
14:33
Kocaeli'de yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü, ağaçlar devrildi
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci Mehmet Barlas'ın cenaze törenine katıldı
13:58
Azerbaycan Başbakanı Asadov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı kutladı
13:40
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi
13:25
Kastamonu'daki Horma Kanyonu tedbir amaçlı ziyarete kapatıldı
Bakanlıklarda devir teslim töreni
FOTO FOKUS
MSB, iki teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
LGS soru ve cevapları yayımlandı
MSB, iki teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı
Bakan Şimşek: Orta vadede enflasyonun tek haneye düşürülmesi ülkemiz için hayati önem taşıyor
Bakanlıklarda devir teslim töreni