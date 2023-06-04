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Gündem
AA 04.06.2023 12:33

MSB, iki teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, iki teröristin saklandığı mağaradan çıkarak teslim olma anlarının görüntüsünü paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandığı mağaradan çıkan biri kadın olmak üzere iki teröristin teslim olma anları" ifadelerine yer verildi.

"Mehmetçik aman dileyene zarar vermez"

Paylaşımdaki videoda Türk askerinin, teslim olan teröristlere yönelik, "Elini kaldırarak yavaş yavaş ilerle, gel Türk askerine teslim ol. Mehmetçik aman dileyene asla zarar vermez. Korkacak bir şey yok, gel Türk askerine teslim ol. Kimse sana zarar vermeyecek. Yavaş yavaş ilerle" sözleri yer aldı.

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Milli Savunma Bakanlığı Pençe Operasyonları Terör Örgütü Terörle Mücadele
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MSB, iki teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı
MSB, iki teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı
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