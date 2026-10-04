Türk Kızılay'ın 'Milli Cemiyet' statüsü kanunla teyit edilecek, stratejik ürün temininde ihalesiz alım dönemi başlayacak. AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik Türk Kızılay Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu gündemine geliyor.

Teklifle, Türk Kızılay'ın görev, yetki, mali hak ve muafiyetleri ilk kez ayrı bir kanunla düzenlenecek. Afet ve acil durumlarda stratejik ürünlerin Kızılay iştiraklerinden ihalesiz temini sağlanabilecek. Böylece, kritik malzeme ve hizmetler zaman kaybı olmadan doğrudan alınabilecek.

Düzenlemeyle, uluslararası Kızılay-Kızılhaç ağından Türkiye’ye gelecek yardımları kabulde tek yetkili kuruluş Kızılay olacak.

Olağanüstü dönemler ile afet, savaş ve çatışma zamanlarında Kızılay faaliyetleri için bölgede görev alan personele nakdi tazminat ödenecek. Türkiye'nin savaş bölgelerindeki insani yardım eli de güçlendirilecek.

Dijital konaklama platformlarına düzenleme

Yabancı dijital konaklama platformlarının faaliyetlerine ilişkin teklif de Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda ele alınacak. Düzenlemeyle platformların Türkiye'de çalışması için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin belgesi alınması zorunlu olacak.

Salı ve çarşamba günleri ise siyasi partilerin grup toplantılarında genel başkanlar gündeme dair mesajlarını verecek.