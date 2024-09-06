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TRT Haber 06.09.2024 16:27

Türk düşmanı diziye RTÜK engeli

RTÜK, Kıbrıs'ta tarihi gerçekleri çarpıtan ve Türkleri hedef gösteren dizi Famagusta'nın Yunanistan dışında bir ülkede yayınlanmayacağını duyurdu.

Türk düşmanı diziye RTÜK engeli

Kıbrıs Barış Harekatı, Türklere olduğu kadar Rumlara da barış getirdi. Dijital yayın platformu Netflix'in, bu gerçeği yok sayan ve Türk askerini karalayan bir diziyi yayınlama kararı büyük tepki çekti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türk düşmanı dizi, “Famagusta” isimli yapımın Türkiye'de veya herhangi bir ülkede yayınlanmayacağını açıkladı.

Açıklamada, "Famagusta" isimli yapımın, yakın tarihin barış ve kahramanlık destanı olan "Kıbrıs Çıkarması" aleyhindeki içeriğiyle Türk kamuoyunda tepkiyle karşılandığına dikkat çekildi.

"Kahraman Türk askeri Kıbrıs'a barış ve huzur götürmüş, akan kan durmuş, mazlumun gözyaşları silinmiştir"

Kıbrıs Türkünün haklı davasının savunulmasını, zulme uğrayan soydaşların kurtarılmasını amaçlayan Kıbrıs Barış Harekatı'nın, adının hakkını vererek hukuk çerçevesinde adaya huzur getirdiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk askeri Kıbrıs'a barış ve huzur götürmüş, akan kan durmuş, mazlumun gözyaşları silinmiştir. Tarihi gerçekler ortadayken bazı çevrelerin art niyetli olarak Türkleri, ülkemizi ve kahraman ordumuzu kötüleyen bir filmle ortaya çıkması kabul edilemez bir yanlıştır. Yapım, daha önce menşe ülkesindeki televizyonlarda yayınlanmış ve sonrasında Netflix tarafından lisanslanmıştır. Ülkemizdeki dijital yayın hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kuruluş olarak Üst Kurulumuz, yayıncı Netflix ile gerekli görüşmeleri yapmış ve yapımın yayınlanmayacağına dair anlayış birliğine varılmıştır. Söz konusu yapım, sadece daha önce yayınlandığı ülkede (Yunanistan) Netflix kataloğuna girecek Türkiye'de veya herhangi bir ülke kataloğunda yer almayacaktır."

 

 

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