Parçalı Bulutlu 28.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber, AA 06.09.2024 14:41

İyi Parti'de bir istifa daha

İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş partisinden istifa etti.

İyi Parti'de bir istifa daha

İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun  Ataş, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu karar, sadece bir kırgınlığın, eleştirinin ya da olumsuz bir düşüncenin sonucu değil, bilakis millete hizmet yolunda daha verimli ve etkin olabilme arzumun bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

Ataş, İyi Parti çatısı altında geçirdiği süre boyunca, ülkenin refahı, demokrasinin güçlenmesi, milletin sesini duyurmak ve vatandaşların hak ettiği yaşam standartlarına ulaşması için var gücüye çalıştığını belirtti:

"Ancak milletimizin bana verdiği temsil yetkisini en iyi şekilde kullanmak için bu istifa kararımın artık gerekli ve kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Nitekim bu kararı alırken en büyük dayanağım, milletimizin talep ve isteklerini en doğru şekilde algılama ve menfaatlerini her şeyin üzerinde tutma arzumdur. Kalan sürem boyunca da yalnızca milletimizin menfaatlerini gözeterek çalışacak, sizlerin sorunlarına en doğru çözümleri bulma yolunda daha etkin bir şekilde hizmet vereceğim.

İyi Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 31'e düştü

İki dönem boyunca sürdürdüğüm belediye başkanlığı görevimde olduğu gibi İyi Partinin kuruluş sürecinden bugüne geçirdiğim zaman diliminde de elde ettiğim deneyimler ve biriktirdiğim dostluklar bana her zaman güç verecektir. Bundan sonraki süreçte her birinizin sorunlarını çözmek için mücadele etmeye, ülkemizin geleceği için her zamankinden daha fazla çalışmaya devam edeceğim."

Ataş'ın istifasıyla İyi Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 31'e düşerken, bağımsız milletvekili sayısı 7'ye yükseldi.

ETİKETLER
İyi Parti Son Dakika
Sıradaki Haber
Bakan Tunç: Tabii ki hedefimiz yeni bir anayasa
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:06
İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde, Filistinli bir çift için düğün töreni yapıldı
16:01
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti
16:01
Şırnak'ta servis minibüsü devrildi: 6 yaralı
15:15
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründen 5,1 milyar dolarlık ihracat
15:05
Başıboş sokak köpeği yaşlı adama saldırdı
14:56
İngiliz hükümetinin Estonya'da cezaevi kiralayabileceği öne sürüldü
Antalya turizminde son yılların en hareketli ekim ayının geçirilmesi bekleniyor
Antalya turizminde son yılların en hareketli ekim ayının geçirilmesi bekleniyor
FOTO FOKUS
4 günde 27 terörist etkisiz hale getirildi
4 günde 27 terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ