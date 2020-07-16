Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Atatürk Havalimanı, Genelkurmay Başkanlığı önü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve daha birçok noktanın 15 Temmuz hain darbe girişiminde ölümsüzleşen kareleri...

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), tarihi gecenin 4. yıl dönümünde darbecilerin hedef aldığı noktaların fotoğraflarını paylaştı.

Görseller "belleklerde15temmuz.com" internet sitesi üzerinden yayımlandı.

"Her gün kullandığımız yollar, yapılar kahramanları ile birlikte birer anıta dönüştüler o gece"

Görüntülerle ilgili bir paylaşım da TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun'dan geldi.

15 Temmuz 2016...

Her gün kullandığımız yollar, yanından yürüyüp gittiğimiz kimi yapılar kahramanları ile birlikte birer anıta dönüştüler o gece. Hafızamızın anıtlarına dönüyoruz ve o gecenin kahramanlarını bir kez daha minnetle anıyoruz.



“Acısı taze

Ruhu her yerde...” pic.twitter.com/iIvwf03soh — Fatmanur Altun (@fatmanuraltun) July 15, 2020

Altun, fotoğraflardan hazırlanan klibi sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle paylaştı:

"15 Temmuz 2016...Her gün kullandığımız yollar, yanından yürüyüp gittiğimiz kimi yapılar kahramanları ile birlikte birer anıta dönüştüler o gece. Hafızamızın anıtlarına dönüyoruz ve o gecenin kahramanlarını bir kez daha minnetle anıyoruz."