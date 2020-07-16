Cumhuriyet Halk Partisi, Baro Kanunu'nu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

Yüksek mahkemeye yapılan başvuruda Baro Kanunu'nundaki 21 maddenin iptali talep edildi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, başvurunun gerekçelerini açıkladı:

"Kamuoyunda baro kanunu olarak bilinen Avukatlık Yasası ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasını öngören ve Meclis'te iki hafta önce yasalaşan kanun teklifinin büyük bir bölümünü anayasa aykırılık gerekçesiyle ve eylemli iç tüzük ihlali gerekçeleriyle, hem yürürlüğün durdurulması bakımından hem de esastan yüksek yargıya taşıdık. Yasalaşan kanun 28 maddedir. Bunun ikisi yürütme olarak düşünülürse 26 maddedir. Biz bu 26 maddenin 21 maddesinin iptalini talep ettik."