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Zap'a hava herakatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB Arşiv]
Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist harekatta etkisiz hale getirildi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.
Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/eKdyUe9DkW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 16, 2020
Etiketler: son dakika msb zap hava harekatıSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 17:24
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