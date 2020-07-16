Haber Giriş: Kaynak: AA
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümüne özel tarihi fotoğraflar
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılı dolayısıyla harekatın unutulmaz görüntülerinin yer aldığı fotoğrafları paylaştı.
MSB'nin Twitter hesabından, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan tarihi fotoğraflar" notu ile paylaşıldı.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Fotoğraflarda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin adaya barışı getirmek amacıyla 20 Temmuz 1974'te başlattığı harekata ait aralarında siyah beyaz olanların da bulunduğu 4 kare yer alıyor.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
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