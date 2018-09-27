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Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Mazgirt ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Tuncelide 3 terörist etkisiz hale getirildi

 

Tunceli'nin Mazgirt ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda eylem hazırlığındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Mazgirt ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat (JÖH) timlerince teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubunun, JÖH'ler tarafından etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, bölgedeki operasyonun sürdüğü kaydedildi.

Valilikten yapılan ikinci açıklamada devam eden operasyonda bir teröristin daha etkisiz hale getirildiği, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: AA

 


Etiketler: valilik, Tunceli, Mazgirt
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