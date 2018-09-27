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Bedelli askerlikte 3. celp dönemi açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü celp döneminde silah altına alınacak 13 bin 555 yükümlünün sevk tarihlerinin "e-Devlet"ten yayımlandığını açıkladı.

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Bedelli askerlikte 3. celp dönemi açıklandı

Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin celp takvim süreci işliyor. Edinilen bilgiye göre müracaat sürecini tamamlamış bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerden, üçüncü celp döneminde temel askerlik eğitimi alacaklara ilişkin bilgiler, e-Devlet sistemi üzerinden yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "27 Eylül itibarıyla bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısı 557 bin 102, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 215 bin 970 kişidir. 3'üncü celp döneminde silah altına alınacak 13 bin 555 yükümlünün sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri 'www.turkiye.gov.tr' adresinde yayımlanmış, yükümlülerin kayıtlı cep telefonlarına da bilgilendirme mesajı gönderilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Toplam başvuru 557 bin 102

Öte yandan, bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak için başvuru yapan kişi sayısı da belli oldu.  

Bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısının 557 bin 102, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısının ise 215 bin 970 olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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