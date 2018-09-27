Güvenlik güçlerinin yurt içi ve dışında terör örgütüne düzenlediği operasyonlar devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. Harekatta sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak kuzeyi Hava Harekâtı

Hakurk, Avaşin-Basyan, Sinath-Haftanin, Metina ve Kandil bölgelerine 26 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. pic.twitter.com/6Gb8Mlmj62 — TSK (@TSKGnkur) 27 Eylül 2018

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakurk, Avaşin-Basyan, Sinath-Haftanin, Metina ve Kandil bölgelerine 26 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir."

Kaynak: TRT Haber