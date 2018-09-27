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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör örgütünün kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildi.

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Irakın kuzeyine hava harekatı

Güvenlik güçlerinin yurt içi ve dışında terör örgütüne düzenlediği operasyonlar devam ediyor. 

Türk Silahlı Kuvvetlerin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. Harekatta sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edildi. 

 


 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Hakurk, Avaşin-Basyan, Sinath-Haftanin, Metina ve Kandil bölgelerine 26 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Irak, hava harekatı, tsk
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