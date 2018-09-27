Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek taraflı alınan her karar mukabili ile karşılık bulur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 9. Türkiye Yatırım Konferansında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk- Amerikan ilişkilerini hem siyasi hem de ekonomik açıdan değerlendirdi.

"Son dönemde yaşananlar kriz değil manipülasyon, spekülasyon"

Son dönemde döviz kurunda yaşananlar kriz değil manipülasyon, spekülasyon olarak görülmelidir. Döviz açığı meselesini yerli para kullanarak sıfıra yakın düzeye düşüreceğiz. Bugün itibarıyla Türk firmalarının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yatırımı 4,6 milyar doları geçti."

"FETÖ elebaşı hala koruma altında tutuluyor"

"FETÖ ve PYD-YPG terör örgütüyle ilişkiler bağlamında, ABD ile ilişkilerimizde maalesef kapatmamız gereken ciddi bir mesafe bulunuyor. Mevcut yönetimdeki kimi çevreler, görüş ayrılıklarımızı tehdit, baskı ve şantaj diliyle çözebileceklerini zannediyor. 15 Temmuz FETÖ saldırısı devletimize karşı yapıldı, bu terör örgütünün başı burada ve şu anda 27 eyalette faaliyet gösteren okulları var. FETÖ elebaşı hala yargılanmıyor, koruma altında tutuluyor."

"Bize destek verseler de vermeseler de ölümden kaçanlara kapımızı açacağız"

"Suriye'den gelen 3,5 milyon insana kucak açtık, AB sığınmacılar konusunda verdiği destek sözünü tutmadı, bize destek verseler de vermeseler de ölümden kaçanlara kapımızı açacağız."

"Tek taraflı alınan her karar mukabili ile karşılık bulur"

"Savaşın, bilhassa ticaret savaşlarının kazananı yoktur. Tek taraflı alınan her karar mukabili ile karşılık bulur. ABD ile olan siyasi ve ticari ilişkilerimizin geleceğine umutla bakıyoruz. Bugüne kadar pek çok badireyi atlatan stratejik ortaklığımız, bu çalkantılı dönemin de üstesinden gelecektir. Türkiye, serbest piyasa ekonomisinin kurallarından taviz vermeden, yatırım ortamını güçlendirmeye devam edecektir. Yeni hükümet sistemi, Türkiye’nin, içine kapanmak bir tarafa, dış dünya ile açılımının hızlandığı bir dönem olacaktır."

Kaynak: TRT Haber, AA