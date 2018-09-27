Emine Erdoğan, ABD'deki ilk Maarif Vakfı Okulu öğrencilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşmiş Milletler 73’üncü Genel Kurulu görüşmeleri sırasında eşlik etmek üzere New York'ta bulunan Emine Erdoğan, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

New Jersey'de faaliyet gösteren @tmaarifvakfi Okulu'nun temsilcileri ile Newyork'ta biraraya geldik. Maarif Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Aşkın Asan, okul yöneticileri ve öğrenciler yapılan çalışmaları anlattı. Özgün bir eğitim modeli olan okulumuza başarılar diliyorum. pic.twitter.com/XXwudg1pRl — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) 26 Eylül 2018

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"New Jersey'de faaliyet gösteren Maarif Vakfı Okulu'nun temsilcileri ile New York'ta bir araya geldik. Maarif Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Aşkın Asan, okul yöneticileri ve öğrenciler yapılan çalışmaları anlattı. Özgün bir eğitim modeli olan okulumuza başarılar diliyorum."

Fetullahçı Terör Örgütü'nün uluslararası eğitim yapılanmasıyla mücadelede öncü kurumlardan Türkiye Maarif Vakfı'nın ABD'deki ilk okulu, New Jersey eyaletinin Clifton şehrinde açıldı.

Maarif Vafkı Okulu, anaokulu, ilk ve orta öğretim kademelerinde eğitim-öğretim hizmeti veriyor.

Kaynak: TRT Haber