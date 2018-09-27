  • 27 EYLÜL 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 6.108
    EURO 7.2
  • BIST 99148.85
    ALTIN 234.807
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Emine Erdoğan, ABD'deki ilk Maarif Vakfı Okulu öğrencilerini kabul etti

Emine Erdoğan, ABD'deki ilk Maarif Vakfı Okulu öğrencilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Türkiye Maarif Vakfı Okulu öğrencileri ve temsilcilerini kabul etti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Emine Erdoğan, ABDdeki ilk Maarif Vakfı Okulu öğrencilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşmiş Milletler 73’üncü Genel Kurulu görüşmeleri sırasında eşlik etmek üzere New York'ta bulunan Emine Erdoğan, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

 


 

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"New Jersey'de faaliyet gösteren Maarif Vakfı Okulu'nun temsilcileri ile New York'ta bir araya geldik. Maarif Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Aşkın Asan, okul yöneticileri ve öğrenciler yapılan çalışmaları anlattı. Özgün bir eğitim modeli olan okulumuza başarılar diliyorum." 

Fetullahçı Terör Örgütü'nün uluslararası eğitim yapılanmasıyla mücadelede öncü kurumlardan Türkiye Maarif Vakfı'nın ABD'deki ilk okulu, New Jersey eyaletinin Clifton şehrinde açıldı.

Maarif Vafkı Okulu, anaokulu, ilk ve orta öğretim kademelerinde eğitim-öğretim hizmeti veriyor.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı Okulu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER