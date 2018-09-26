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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Türk Dil Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Dil Bayramı dolayısıyla Twitter'dan paylaşımda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan Türk Dil Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter üzerinden Türk Dil Bayramı ile ilgili paylaşım yaptı.

Milletleri millet yapan temel değerlerden birinin dil olduğuna dikkati çeken Oktay, tarih boyunca geniş coğrafyada kullanılan Türkçenin barış, hoşgörü ve sevgi dili olduğunu belirtti.

Türkiye'nin ortak geçmişe sahip olduğu halklarla arasındaki güçlü bağları oluşturan dilin en iyi şekilde muhafaza edilmesi ve kullanılması gerektiğini vurgulayan Oktay, "Dilimizi gelecek nesillere aktaracak geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve tüm vatandaşlarımızı Türkçemizi özenle kullanmaya davet ediyorum. 26 Eylül Türk Dil Bayramı kutlu olsun." değerlendirmesinde bulundu. 


 

Kaynak: AA

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