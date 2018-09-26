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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Türk Dil Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Türk Dil Bayramı'nı kutladı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından Türk Dil Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter üzerinden Türk Dil Bayramı ile ilgili paylaşım yaptı. 

Dilin basit bir iletişim aracı olmadığını ifade eden Kalın, dildeki fakirleşmenin zihin dünyasındaki daralmanın sonucu olduğunu söyledi. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Türkçe bir bilim, düşünce, felsefe, sanat, edebiyat, spor ve diplomasi dili olarak büyük imkanlar sunmaktadır. Bu imkanları geliştirmek ortak sorumluluğumuzdur." dedi. 


 

Kaynak: TRT Haber

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