Geleceğin mesleklerine ilgi duyan gençlere destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak geleceği istihdamla şekillendirmeye, gençleri ve işverenleri teşviklerle desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

9 aya kadar sürecek programlarda aylık bin 950 lira destek

Bakan Selçuk, bu kapsamda, geleceğin meslekleri olarak görülen siber güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi gibi mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan gençlere cep harçlığı verdiklerini vurguladı. Selçuk şunları söyledi:

"Dijital dönüşüme yönelik nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi maksadıyla bulut bilişim uzmanı, endüstriyel robot programcısı, endüstriyel tasarım mühendisi, mikroişlem tasarımcısı, veri tabanı analisti, mobil yazılım geliştirme uzmanı gibi mesleklerde işbaşı eğitim programları düzenliyoruz. İŞKUR, belirlediği mesleklerde uygulanacak işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş aralığındaki gençlere günlük 75 lira cep harçlığı veriyor. 9 aya kadar sürecek programlara katılacak gençler için bu rakam aylık bin 950 liraya ulaşabiliyor. Ayrıca, program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri, İŞKUR tarafından karşılanarak, katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanacak. Projeden yararlanmak isteyen gençler, Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüklerine veya Hizmet Merkezlerine başvurabilecek."

İşverenlere net asgari ücretin yüzde 50'si tutarında destek

Bakan Selçuk, genç işsizliğiyle mücadele kapsamında hayata geçirdikleri "İşe İlk Adım Projesi" ile de üniversite mezunlarına mesleki deneyim kazandırıp onların istihdam edilmelerini sağladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan '100 Günlük Eylem Planı' kapsamında hayata geçirilen 'İşe İlk Adım Projesi' kapsamında üniversite mezunu 18-29 yaş aralığındaki gençlerimiz 6 aya kadar olan işbaşı eğitim programına alınarak, mesleki deneyim kazanmalarını sağlıyoruz."

Bakan Selçuk, işbaşı eğitim programı sonrasında istihdamları devam eden gençler için işverenlere 6 aya kadar net asgari ücretin yüzde 50'si tutarında destek sağlayacaklarını anımsattı:

"Bu süreden sonra işveren tarafından kişinin 12 ay daha istihdam edileceğine dair taahhüt verilmesi halinde net asgari ücretin yüzde 25'i tutarında ücret desteği bir yıl boyunca karşılanmaya devam edecek. Böylece, üniversite mezunu gençlerin 6 aya kadar sürecek işbaşı eğitim programından sonra en az bir buçuk yıl daha istihdamda kalmalarını sağlamış olacağız."

Kaynak: AA