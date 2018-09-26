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MHP'den yerel seçim stratejisi kampı

MHP, yerel seçime yönelik yol haritasını belirlemek için 28-30 Eylül tarihleri arasında Kızılcahamam'da kampa girecek.

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MHPden yerel seçim stratejisi kampı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilleri ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle, 2019'un Mart ayında yapılması öngörülen yerel seçimlere hazırlık kapsamında partinin stratejisini belirlemek için bir araya gelecek.

Kampta yerel seçim öncesi yapılacak çalışmalar ile belediye başkan adayları belirlendikten sonra yürütülecek çalışmalar öncelikli ele alınacak.

MHP ile AK Parti arasında mutabık kalınan yerel seçimde de ittifak yapılması konusunun değerlendirileceği kampta, mevcut MHP'li belediyelerin taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdikleriyle ilgili incelenen dosyalar da gündeme gelecek.

Kampta ayrıca, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gündemine dair sunumlar yapılacak. MHP liderinin kampta, yerel seçimlere yönelik mesajlar vermesi de bekleniyor.

Çalışmalara hız verilecek

24 Haziran'da yapılan genel seçimlerden sonra il ve ilçe teşkilatları bazında yerel seçimlere hazırlık çalışmalarını başlatan parti, kampın ardından bu çalışmalara hız verecek.

Daha önceki yerel seçimlerde adaylarını diğer siyasi partilerden önce belirleyerek sahaya süren MHP, bu seçimde de bazı il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan ilk parti oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi için mevcut başkan Hüseyin Sözlü ile devam etme kararı alan MHP, Mersin Büyükşehir Belediyesi için Mersin Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'yı, Ankara Polatlı Belediye Başkanlığı için mevcut başkan Mürsel Yıldızkaya'yı ve Etimesgut Belediye Başkanlığı için yine mevcut başkan Enver Demirel'i 2019'da yapılacak yerel seçimlerde tekrar aday göstereceğini açıklamıştı.

MHP, kampın ardından diğer adaylarını arka arkaya kamuoyuna duyurmayı planlıyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: Yerel seçim, mhp, Kızılcahamam, kamp
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