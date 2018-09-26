Almanya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini bekliyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret programı nedeniyle bazı cadde ve meydanlar bayraklarla donatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın başlayıp 3 gün sürecek "devlet ziyareti" öncesinde, Berlin'deki Almanya Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue'nun bulunduğu Spreeweg Caddesi ile Zafer Anıtı'nın olduğu Grosser Stern Meydanı Türk, Alman ve Avrupa Birliği'nin (AB) bayraklarıyla süslendi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'de konaklayacağı otelin yanındaki tarihi Brandenburg Kapısı'nın önüne Türk, Alman ve AB bayrakları çekildi.

Berlin'deki Türkler, otelin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanırken ziyaret sebebiyle yoğun güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.

Berlin polisi, Başbakanlık binasının yakınındaki ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçeceği güzergahtaki caddeler üzerindeki rögar kapaklarını kontrol ederek mühürledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için kentte, ABD başkanlarının ziyaretlerinde uygulanan birinci derece güvenlik seviyesi geçerli olacak.

Erdoğan'ın konaklayacağı otel, Başbakanlık binası ve Schloss Bellevue çevresindeki tüm caddelere, yarın sabahtan itibaren araç park edilemeyecek, bisikletler bırakılamayacak.

Berlin polisi, çevre binalarda oturanlara pencereleri açmama ve balkona çıkmama duyurusu yaptı.

Kent merkezinde birçok cadde kapalı tutulacak ve güvenliği sağlamak için yaklaşık 5 bin polis görev yapacak.

Almanya’daki Türkler Erdoğan’ı heyecanla bekliyor

Öte yandan, Almanya’da yaşayan Türkler, 27-29 Eylül'de bu ülkeye devlet ziyaretinde bulunacak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın heyecanla bekliyor.

Bu ülkeye ilk devlet ziyaretini yapacak Erdoğan'ın gelişinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Malatyalı Hidayet Yiğit, Erdoğan'ın Köln'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nin açılışını yapmasının da Türk toplumu için güzel bir jest olduğunu dile getirdi.

Köln'de iş yeri sahibi Yiğit, “Cumhurbaşkanımızı Köln'de görmek bizi ayrıca onurlandıracak. Biz de mutlaka orada olacağız. Onun için inşallah bundan sonra da bu camimizin buradaki vatandaşlarımıza iyi hizmet vermesini bekliyoruz.” dedi.

Köln'de esnaflık yapan Konyalı Ömer Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ve Almanya ziyaretinin iki ülke ilişkilerinin iyiye gitmesi adına önemli bir ziyaret olduğunu söyledi.

Doğan, “Cumhurbaşkanımızın Köln'de açacağı cami şimdiden hayırlı uğurlu olsun. O gün orada olmayı çok isterdim ancak çalışmak zorunda olduğum için maalesef açılışa katılamıyorum. Katılamadığım için çok üzgünüm ancak oranın dolup taşacağına eminim. Orada olmasam da gönlümüz orada olacak. İnşallah bu ziyaret ve açılış hayırlara vesile olur.” ifadelerini kullandı.

"Bize yalnız olmadığımızı hissettirdi ve güç verdi"

Almanya’nın Frankfurt kentinde yaşayan ve özel sektörde çalışan Medin Vardar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya’ya gelişi biz gurbetçi vatandaşları duygulandırdı ve sevindirdi.” diye konuştu.

Erdoğan’ın gelişinin kendilerine öz güven verdiğini belirten Vardar, “Bize yalnız olmadığımızı hissettirdi ve güç verdi. İnşallah Almanya ve Türkiye Cumhuriyeti adına hayırlı ve uğurlu olur. İnşallah bu ziyaret hayırlara vesile olur. Kendisine ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Frankfurt’ta kuaförlük yapan Ümit Karakaya ise ziyaretten duyduklarını memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretin her iki ülke açısından da faydalı olacağını anlatan Karakaya, “Cumhurbaşkanının Almanya’ya gelmesi bizi mutlu etti ve gururlandırdı. Türkiye ve Almanya ilişkilerini iyi duruma getirmek için güzel bir imkan sundu.” dedi.

Karakaya, ziyaretin ardından da ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bundan sonra inşallah Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler daha da iyileşir ve her şey iki taraf için de güzel olur." ifadelerini kullandı.

''Bizim Başkanımızın buraya gelmesi bizi sahiplendiği anlamına gelir''

Berlin'de restoran işleten Hakan Sarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin’e gelmesinin gurur verici olduğunu belirterek, ''Daha önce Türkiye ve Almanya arasında siyasi sorunlar vardı. Tabii ki bu durumdan rahatsız olduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizi düşünerek geldiğini düşünüyoruz. Eskiden biz üçüncü sınıf vatandaş gibi görünüyorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bize değer vermesiyle bu durum değişti. İnşallah bundan sonraki siyasetçiler de bu şekilde bize sahip çıkmaya çalışır.” değerlendirmesinde bulundu.

Kreuzberg ilçesinde market işleten Hayati Kazancı, iki ülke arasında ilişkilerde geçen yıl yaşananları hatırlatarak, “İlişkilerde sorunlar konuşarak halledilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın burada konuşarak halledeceğini düşünüyorum. Bizim Başkanımızın buraya gelmesi bizi sahiplendiği anlamına gelir. Bu da bizi gururlandırır.” dedi.

Türklerin yoğun yaşadığı Kreuzberg'te esnaflık yapan Osman Uzuntaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımızın buraya gelmesi bizim için faydalı olur. Almanya ile Türkiye arasında bir gerilim vardı. Bu ziyaret sonrasında bu gerilim yumuşar diye düşünüyorum. Bu gerilimin yumuşaması siyasi ve ekonomik her iki ülke için de faydalı olur.” diye konuştu.

Ziyaret programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın öğlen saatlerinde Berlin'e gelmesi bekleniyor. Resmi temasları kapsamında, cuma günü Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanacak olan Erdoğan, daha sonra Başbakan Angela Merkel ile görüşecek. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Cuma akşamı Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın onuruna resmi bir akşam yemeği verecek.

Erdoğan, cumartesi günü Başbakan Merkel ile ucu açık bir kahvaltı programına katıldıktan sonra Köln kentine geçecek.

Kaynak: AA