Adnan Oktar soruşturmasında tahliye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, Adnan Oktar grubuna karşı yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan şüpheli Ece Koç, etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanmak için savcılığa ifade verdi.

Savcılık, Koç’un tahliyesini talep etti

Şüpheli Koç'un verdiği ''itiraf'' içeren beyanlar üzerine savcılık, Koç'un tahliyesini talep etti. Talebi değerlendiren İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Koç'un tahliyesine karar verdi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan şüpheli Ayça Pars da etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilmişti.

Soruşturma kapsamında Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167 şüpheli tutuklanırken, 13'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 14'ü serbest bırakılmıştı. Oktar'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma" ve "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA