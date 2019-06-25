TSK'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Anıtkabir" adı kullanılarak sosyal medyada bazı hesapların açıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı 'Anıtkabir' ismi kullanılarak sosyal medya hesaplarından 'Anıtkabir Resmi Hesabıdır' ifadesi ile faaliyetler yürütülmektedir. Anıtkabir'in resmi sosyal medya hesabı bulunmamaktadır."
Paylaşımda, Anıtkabir resmi internet sitesine "www.anitkabir.tsk.tr" adresinden erişilebileceği duyuruldu.
Cumhuriyetimizin kurucusu, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ebedi istirahatgâhı ‘ANITKABİR’ ismi kullanılarak sosyal medya hesaplarından ‘Anıtkabir Resmî Hesabıdır’ ifadesi ile faaliyetler yürütülmektedir. Anıtkabir’in resmî sosyal medya hesabı bulunmamaktadır. pic.twitter.com/wg1E1fdgIL— TSK (@TSKGnkur) June 25, 2019
Kaynak: AA