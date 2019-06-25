Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/KmUVg8UrXn — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 25, 2019

Kaynak: TRT Haber