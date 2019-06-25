AK Parti tarafından gazetelere verilen ilanla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı paylaşıldı.

AK Parti olarak temel prensiplerinin hakka hizmet eder gibi hiçbir ayrım yapmadan, insanlara hizmet etmek, gönülden gönüle köprüler kurarak gönülleri kazanmayı bilmek olduğunu ifade eden Erdoğan, "İşte bu yüzden halkımıza hizmetle şereflendiğimiz günden bugüne asla yılmadan ve asla yorulmadan hep daha iyiye ve daha güzele ulaşmanın gayreti içinde olduk. Milletimize zulmedenlerin, onu küçük görenlerin, milli iradeyi yok sayanların karşısında dimdik durduk." dedi.

Erdoğan, "Şükürler olsun ki aziz milletimiz bize olan güvenini ve takdirini hiç esirgemedi. Bizim için her seçim, aziz milletimize hesap verdiğimiz bir imtihandır ve milletimizin iradesi her zaman, herşeyin üstündedir." ifadelerini kullandı.

"Birlik ve beraberlik içinde 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz"

23 Haziran Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçim sonuçlarının öncelikle İstanbul için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Milli iradenin bir kez daha tecelli ettiğini, sağlam temellere oturan demokrasinin yine kazandığını belirtti.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"AK Parti olarak bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden cumhur ittifakının ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz. Bugün yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Birlikte yürünecek daha çok yolumuz, bu eşsiz vatanı ve aziz İstanbul'u taşıyacak daha çok hedefimiz var."

"Dün olduğu gibi yarın da milli iradenin yanında olacağız"

Seçim çalışmaları sırasında kendilerinden desteğini esirgemeyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan, "MHP'li kardeşlerimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, AK Parti teşkilatlarına, sahada seçim çalışmalarımıza emeğiyle katkı sunan tüm kardeşlerimize, Anadolu'nun dört bir yanından tatilini yarım bırakarak oy kullanmak için gelen ve oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiren tüm İstanbul seçmenine en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Dün olduğu gibi yarın da milli iradenin yanında ve milli iradenin emrinde olacağız"

Kaynak: DHA