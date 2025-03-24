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Gündem
TRT Haber 24.03.2025 12:00

Trump yönetimi döneminde ABD'ye ilk resmi ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trump yönetimi döneminde ABD'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek. Bakan Fidan, 25-26 Mart'ta Washington'da, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile diğer yetkililerle görüşecek. Gündeminde, Türkiye-ABD ilişkilerinde atılabilecek stratejik adımlar görüşülecek.

Trump yönetimi döneminde ABD'ye ilk resmi ziyaret

Türkiye-ABD ikili ilişkilerinde atılacak adımlar ve devlet başkanları düzeyindeki ziyaretlerin hazırlıkları...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trump yönetimi döneminde ilk kez ABD'ye resmi ziyarette bulunacak.

Bakan Fidan, 25-26 Mart'ta Washington'da, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer yetkililerle görüşecek.

Fidan'ın gündeminde, savunma sanayiinde tedarik süreçlerinin önündeki engellerin kaldırılması olacak. Hakan Fidan'ın, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için çalışmalara başlanması gerektiğini vurgulaması bekleniyor. Bu kapsamda, Türkiye’nin F-35 programına dönüş sürecinin yeniden ele alınmasının önemi aktarılacak.

Terör örgütlerinin tasfiyesi görüşülecek

Terörle mücadele konusu da gündemde olacak. Fidan, Türkiye’nin, Suriye’nin istikrarına ve bütünlüğüne yönelik desteğini ifade edecek. SDG çatısı altındaki terör örgütü PKK/YPG unsurlarının tasfiyesi başta olmak üzere, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğine değinecek. Terör örgütü DEAŞ’la mücadele ve kampların güvenli yönetimi konusunda eş güdüm gerektiğini ifade edecek.

Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasında Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi gerektiği de görüşülecek.

Fidan, Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönündeki diplomatik çabalarını hatırlatacak. Ateşkes konusunda Türkiye'nin de katkı sağlamaya hazır olduğunun altını çizecek.

Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaşması için ABD’nin İsrail üzerindeki etkisini kullanmasının önemi vurgulanacak.  

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ABD Donald Trump F-35 Hakan Fidan Suriye
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