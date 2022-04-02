Yurt dışında yaşayan Türklerin milli, manevi değerlerinin, gelenek ve göreneklerinin yaşatılmasını ve Türk kültürü ile bağlarının güçlendirilmesini amaçlayan TRT Türk, 1 Nisan 2022’de yeni yayın dönemine başladı.

“Siz neredeyseniz, biz oradayız” sloganıyla yeni yayın dönemine başlayan TRT Türk’ün İstanbul Sirkeci Tren Garı’nda gerçekleştirilen tanıtım programına; İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Üyeleri, TRT’nin sevilen programlarının ünlü ekran yüzleri, dizi oyuncuları, medya kuruluşlarının üst düzey yöneticileri katıldı.

Gecenin sunuculuğunu ise sevilen ekran yüzü Şoray Uzun üstlendi.

“Türkiye’nin sesini dünyaya ve Türk diasporasına duyurmak için TRT’ye büyük sorumluluk düşüyor”

TRT Türk’ün kurulduğu günden bu yana yurt dışındaki vatandaşlarımız ile soydaş ve kardeş topluluklar için hep çok özel bir kanal olduğunu aktaran İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, “TRT Türk bu önemli konumunu şimdi ‘siz neredeyseniz biz oradayız’ mottosuyla oluşturduğu yeni kanal kimliği ve özgün içerikleri ile daha da güçlendiriyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın hem kendileriyle ilgili gündemlere yer veren hem de ana vatan ile bağlarını güçlendiren bir yayıncılığı, vazgeçilmez bir gereklilik olarak görüyorum. TRT Türk gibi özel bir kanalın yurt dışındaki vatandaşlarımızın kendi kültürlerini koruyarak bulundukları ülkenin bir parçası haline gelmelerine katkı sunacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin özellikle son 20 yılda gerçekleştirdiği kalkınma ve demokrasi hamlelerinden Türk diasporasının da istifade etmesi için ciddi adımlar atıldığını ifade eden Altun, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ülkemizin sesini dünyaya ve Türk diasporasına en doğru ve en güçlü şekilde duyurma noktasında TRT’mize de büyük sorumluluklar düşüyor. TRT’nin bugün ulusal ve uluslararası kanalları aracılığıyla kamu yayıncılığının en iyi örneklerini sergilemesiyle iftihar ediyoruz.

Tematik kanalları, eğitici-öğretici programları ve farklı dillerdeki yayınlarıyla TRT, milli ve manevi değerlerimizi, kültürümüzü yaşatmanın, güçlendirmenin de vasıtası oluyor. Bu doğrultudaki yayınlarıyla dünyanın farklı coğrafyalarındaki vatandaşlarımıza ulaşan TRT Türk, bugün itibariyle çok doğru bir adımla daha özgün ve özel içeriklerle yeni bir döneme başlıyor.”

“TRT Türk kanalıyla, TRT yurt dışındaki vatandaşlarımızın hayatının bir parçası olacak”

“TRT hem bellektir, hem de gelecek” mottosunun TRT Türk'le birlikte çok daha güçlü bir anlam kazandığını belirten TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, “Biliyoruz ki aslında TRT'nin yurt dışına giden ilk ve ikinci kuşağın anılarında hep özel bir yer oldu. Yakaladıkları bir radyo frekansında türkü oldu TRT. Bekledikleri bir haber oldu veya duymak istedikleri Türkçe bir cümle oldu. Bu işin bellek kısmı. Aynı zamanda bir de gelecek kısmı var. Şimdi ise TRT Türk aracılığıyla hangi ülkede olursa olsun yurt dışındaki vatandaşlarımızın hayatının bir parçası olacak TRT.”

“TRT Türk yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin evlerindeki Türkiye’nin kokusu olacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle üzerinde durduğu asimilasyon değil entegrasyon ilkesi ile yayın yapacak olan TRT Türk’ün, kim olduğumuzu ve birlikte neler başarabildiğimizi göstereceğini söyleyen Sobacı, “TRT ailesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü ve büyük Türkiye yolunda gerekli çalışmaları yapmayı kendimize görev addediyoruz. TRT World, TRT Arabi, TRT Deutch, TRT Russian, TRT Avaz ve nihayetinden bugün TRT Türk gibi araçları etkin ve verimli şekilde kullanıyoruz. Bu bağlamda TRT Türk yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin yaşadıkları topraklarda ayrımcılığa, haksızlığa, eşitsizliğe dışlanmaya maruz kalmasını engelleyecek bir yayıncılık anlayışıyla onların sesi olacak. Bugünleri için sorularına ve sorunlarına çözüm bulacakları içeriklere yer verecek ve inşallah bir ekran olmanın ötesine geçerek evlerindeki Türkiye’nin kokusu olacak.”

Özellikle Avrupa'da yaşayan soydaşlara yönelik yayınlar yapan TRT Türk’ün yayın bölgesinde Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya, Norveç, İsveç ve İtalya gibi ülkeler yer alıyor.