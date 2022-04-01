Emine Erdoğan, ramazan dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gönül coğrafyamızın bereketi; birlik ve beraberlik içerisinde paylaşmaktan, birbirimizi anlamaktan gelir.

Mübarek Ramazan-ı Şerif’in huzur ikliminin tüm İslam Âlemi’ni sarmasını, dünyada ise barış ve sükûnetin yeniden tesisine vesile olmasını temenni ediyorum.#Ramazan — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 1, 2022

Emine Erdoğan, paylaşımında "Gönül coğrafyamızın bereketi; birlik ve beraberlik içerisinde paylaşmaktan, birbirimizi anlamaktan gelir. Mübarek ramazan-ı şerifin huzur ikliminin tüm İslam alemini sarmasını, dünyada ise barış ve sükunetin yeniden tesisine vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.