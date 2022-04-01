Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 23:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan ramazan paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ramazan-ı şerif dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, ramazan dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Gönül coğrafyamızın bereketi; birlik ve beraberlik içerisinde paylaşmaktan, birbirimizi anlamaktan gelir.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 1, 2022
Mübarek Ramazan-ı Şerif’in huzur ikliminin tüm İslam Âlemi’ni sarmasını, dünyada ise barış ve sükûnetin yeniden tesisine vesile olmasını temenni ediyorum.#Ramazan
Emine Erdoğan, paylaşımında "Gönül coğrafyamızın bereketi; birlik ve beraberlik içerisinde paylaşmaktan, birbirimizi anlamaktan gelir. Mübarek ramazan-ı şerifin huzur ikliminin tüm İslam alemini sarmasını, dünyada ise barış ve sükunetin yeniden tesisine vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Etiketler: Emine Erdoğan Ramazan Ayı
Son Haberler
- 23:50
- 23:50
- 23:46
- 23:42
- 23:38
Sıradaki Haber
Adalet Bakanlığı, Cemal Kaşıkçı davasının devrini uygun buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz