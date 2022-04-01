Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 23:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şentop: Ramazan ayı her coğrafyada barışın hakim olmasına vesile olsun
[Fotoğraf: AA Arşiv]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ramazan dolayısıyla sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Ramazan ayı, bütün mazlum coğrafyaların acılarının dinmesine, her coğrafyada barışın hakim olmasına vesile olsun" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ramazan ayı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Şentop, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ramazan Ayı'nın huzur ve sevinç ikliminin, çocukların tebessümleriyle bütün zamanları kuşatması, dünyanın her coğrafyasında barış, sıhhat ve bereket müjdelerinin yankılanması dualarımızla… Ramazan-ı Şerif tüm insanlık için nice hayırlara vesile olsun."
Ramazan Ayı'nın huzur ve sevinç ikliminin, çocukların tebessümleriyle bütün zamanları kuşatması, dünyanın her coğrafyasında barış, sıhhat ve bereket müjdelerinin yankılanması dualarımızla…— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) April 1, 2022
Ramazan-ı Şerif tüm insanlık için nice hayırlara vesile olsun.#Ramazan pic.twitter.com/jHKYHvSxyX
Etiketler: Mustafa Şentop Ramazan Ayı
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