TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ramazan ayı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Şentop, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan Ayı'nın huzur ve sevinç ikliminin, çocukların tebessümleriyle bütün zamanları kuşatması, dünyanın her coğrafyasında barış, sıhhat ve bereket müjdelerinin yankılanması dualarımızla… Ramazan-ı Şerif tüm insanlık için nice hayırlara vesile olsun."