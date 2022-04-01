Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 23:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sedat Peker suç örgütü davasında ara karar açıklandı
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker ile ilgili görülen davada ara karar açıklandı. 4 firari sanığın yakalama kararının devamına hükmedildi.
Sedat Peker'in elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne ilişkin davada mahkeme ara kararını açıkladı.
Hakkında yakalama kararı bulunan 4 firari sanığın yakalama kararının devamına hükmedildi.
16'sı tutuklu 92 sanığın yargılandığı davada, 2 tutuklu sanığın adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi.
Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
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