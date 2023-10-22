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Gündem
TRT Haber 22.10.2023 00:07

TRT Haber 'Gazzeli bebekler'in sesi oldu: #LetGazaBabiesLive etiketiyle 100 binden fazla paylaşım yapıldı

TRT Haber, Gazze'deki bebeklerin yaşadığı insanlık dramını dünyaya duyurmak için sosyal medya hesabından hashtag çalışması başlattı. Gündeme getirilen konu kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi. Bebeklerin sesi olmak isteyen kullanıcılar, #LetGazaBabiesLive etiketiyle 100 binden fazla paylaşım yaptı.

TRT Haber 'Gazzeli bebekler'in sesi oldu: #LetGazaBabiesLive etiketiyle 100 binden fazla paylaşım yapıldı

Kuvözlerdeki bebekler, hastanelere enerji sağlanmazsa yaşama tutunamayacak.

TRT Haber, Gazze'deki bebeklerin yaşadığı insanlık dramını dünyaya duyurmak için yaptığı haberlerin yanısıra sosyal medya hesabından "LetGazaBabiesLive" yani "Gazzeli bebekler yaşasın" diye bir hashtag açtı. 

Gazzeli bebekler için son saatler
Gazzeli bebekler için son saatler

Birçok kullanıcı ve siyasiler bu başlık altında sosyal medya hesabından, TRT Haber'in yaptığı haberi paylaştı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı bu başlığa mesajlarıyla destek verdi.

TRT Haber 'Gazzeli bebekler'in sesi oldu, sosyal medyada destek yağdı: #LetGazaBabiesLive
TRT Haber 'Gazzeli bebekler'in sesi oldu, sosyal medyada destek yağdı: #LetGazaBabiesLive

Kısa sürede çok konuşulanlar arasına giren "LetGazaBabiesLive" etiketiyle 100 binden fazla paylaşım yapıldı. Bebeklerin sesini duyurmak için paylaşılan haberin videosunun görüntülenmesi ise 1 milyona ulaştı.

 

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