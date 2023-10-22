TRT Haber 'Gazzeli bebekler'in sesi oldu: #LetGazaBabiesLive etiketiyle 100 binden fazla paylaşım yapıldı

Kuvözlerdeki bebekler, hastanelere enerji sağlanmazsa yaşama tutunamayacak.

TRT Haber, Gazze'deki bebeklerin yaşadığı insanlık dramını dünyaya duyurmak için yaptığı haberlerin yanısıra sosyal medya hesabından "LetGazaBabiesLive" yani "Gazzeli bebekler yaşasın" diye bir hashtag açtı.

Birçok kullanıcı ve siyasiler bu başlık altında sosyal medya hesabından, TRT Haber'in yaptığı haberi paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı bu başlığa mesajlarıyla destek verdi.

Kısa sürede çok konuşulanlar arasına giren "LetGazaBabiesLive" etiketiyle 100 binden fazla paylaşım yapıldı. Bebeklerin sesini duyurmak için paylaşılan haberin videosunun görüntülenmesi ise 1 milyona ulaştı.



