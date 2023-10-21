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TRT Haber 21.10.2023 23:46

Türkiye'den Gazze'ye sağlık desteği: 20 uzman hekim gidecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail şiddeti altındaki Gazze'ye yardım amacıyla tıbbi malzemelerin olduğu bir uçağın, yarın sabah Mısır’a hareket edeceğini, uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubunun da bulunacağını açıkladı.

Türkiye'den Gazze'ye sağlık desteği: 20 uzman hekim gidecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile gerekli görüşmeleri yaptığını belirterek, "Cumhurbaşkanlığımıza ait bir uçak, ilaç, tıbbi malzemelerle yarın sabah Mısır’a hareket ediyor. Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak" açıklamasını yaptı.

20 kişilik uzman ekibin Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacağını belirten Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ekibimiz, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı’nda ve Refah Sınır Kapısı’nda kurulacak sahra hastanelerimizin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek.

Bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesindeki ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların 3 kargo uçağımızla, El-Ariş Havalimanına gönderilmesi planlanmıştır. Ayrıca gerekli koordinasyonun tamamlanmasının ardından, bir gemiyle sahra hastaneleri ve ambulansların bölgeye sevkiyatı planlanmaktadır.

Fizibilite çalışmalarında bulunacak ekibimizin, söz konusu ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin Gazze’deki mağdurlara ulaştırılmak üzere ilgililere teslimatını yapması planlanmaktadır.

"Yardımların Refah kapısından içeri geçmesine önayak olabilmek için çabalıyoruz"

Dünyanın tüm duyarlı insanlarının yüreğine su serpecek bir çabamız var: Yardımların Refah kapısından içeri geçmesine önayak olabilmek!

İnsanlığın gözü Gazze için harekete geçebilecek ülkelerde. Milletimiz elden gelen her şeyin yapıldığını bilmeli."

ETİKETLER
Fahrettin Koca Filistin - İsrail Çatışması Gazze Mısır
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