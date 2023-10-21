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Gündem
AA 21.10.2023 20:06

Türk Kızılay'dan Gazze'deki hastaneler için elektrik desteği

Türk Kızılay, Gazze'deki hastane ve ambulansların bir aylık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek 400 bin litrelik akaryakıtın sağlanması için Filistin Kızılayı'na destekte bulunacak.

Türk Kızılay'dan Gazze'deki hastaneler için elektrik desteği

Türk Kızılayın yazılı açıklamasında, Gazze şehrinin abluka altında bulunması ve elektrik kesintilerinin 2 haftadır devam etmesi nedeniyle acil yardım sağlama misyonunun yerine getirildiği belirtildi.

Filistin Kızılayı'na acil yardım çağrısındaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla destek verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Kızılay, öncelikli ihtiyaçlar listesinde bulunan hastane ve ambulansların akaryakıt gereksinimini karşılamak amacıyla 400 bin litre akaryakıt desteği sunacak. Gazze'deki hastanelerin 30 günlük elektrik ihtiyacını karşılamak için Filistin Kızılayı'na 400 bin litre akaryakıt bedeli 600 bin dolar destekte bulunulacak. Akaryakıt teminini Filistin Kızılayı çeşitli yollarla sağlamaya çalışacak.

Gazzeli bebekler için son saatler
Gazzeli bebekler için son saatler

Türk Kızılay akaryakıt desteğinin yanında Gazze'ye diğer insani ihtiyaçlar için de destek olmaya çalışıyor. Mısır'a ulaştırılan 3 uçak yardım malzemesinin yani sıra tamamen tıbbi malzeme taşıyacak olan 4. uçak için de Kızılay malzeme tedarikini sürdürüyor. Ayrıca Mısır'daki Türk Kızılay ekibi, Mısır Kızılayı ile gerek yerelden tedarik edilen gerekse Türkiye'den sevk edilmeye devam eden/edecek ayni yardımların koordinasyonu ve Gazze'ye sevki için çalışmalarına devam ediyor."

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