Gazzeli bebekler için son saatler

Elektrik yok, akaryakıt yok, temiz su yok, ilaç yok... Gazze'de sıkıntı büyük.

İsrail, Gazze Şeridi'nde binlerce sivili katlettiği saldırılarda sınır gözetmiyor. Bölgede doktorlar cansiparane çalışmaya devam ediyor.

Filistin Gazze Şifa Hastanesi'nde bebekler kuvözlerde ama hastanelerin ihtiyacı olan yakıt, gıda, temiz su yok..

Akaryakıt gelmezse bebekler saatler sonra ölecek. Ancak İsrail ordusu, bombardıman ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yakıt verilmeyeceğini açıkladı.

"Bebekler soğuktan ölecek"

Filistin Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis, "Bu bebekler kuvözlerde, bize kalan yakıt yetmeyecek, bu bölüm güneş panelleriyle çalışıyor ama güneş her zaman yok. Bu kuvözlerin çalışması için elektrik gerekli, bu bebeklerin ısınması lazım. Bu bebekler soğuktan ölecek" dedi.

"Ne mama ne de su var"

Yenidoğan yoğun bakımdaki bebeklerin cihazlara bağımlı ve riskli sınıfta olduklarını aktaran Malhis, "Elektrik 8 saat sonra bitmiş olacak ve bu bebekler ölecek" dedi.

Temiz suyun bile olmadığını söyleyen doktor bebekler için dünyaya çağrı yapıyor...

"Bu bebekler zavallı, birkaç saat sonra ölecek, yalvarıyoruz bu bebekleri kurtarın. Ne temiz su var ne ısınma var ne mama var. Bu bebeklerin hepsi ölecek. Yardım acil bir şekilde gelmezse bebekler ölecek."