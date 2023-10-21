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Gündem
TRT Haber 21.10.2023 18:36

TRT Haber 'Gazzeli bebekler'in sesi oldu, sosyal medyada destek yağdı: #LetGazaBabiesLive

Gazze Şeridi'nde yenidoğan ünitelerinde şartlar giderek ağırlaşıyor. Şifa Hastanesi'nde görevli doktor Fadya Malhis, bebekler için dünyaya acil yardım çağrısı yaptı. TRT Haber'in gündeme getirdiği konu sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Birçok kullanıcı, bebeklerin sesi olmak için #LetGazaBabiesLive etiketiyle paylaşım yapıyor.

TRT Haber 'Gazzeli bebekler'in sesi oldu, sosyal medyada destek yağdı: #LetGazaBabiesLive

Elektrik yok, akaryakıt yok, temiz su yok, ilaç yok...

Gazze Şifa Hastanesi'nde görevli doktor Fadya Malhis, yaşamsal eksiklerin özellikle yenidoğan ünitelerini etkilediği ve bebekler için kritik saatlere girildiğini söyleyerek dünyaya seslendi.

Gazzeli bebekler için son saatler
Gazzeli bebekler için son saatler

TRT Haber'in gündeme getirdiği konu, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri oldu.

Birçok kullanıcı, eski adı Twitter olan X hesaplarından bebeklerin kurtarılması için #LetGazaBabiesLive etiketiyle çağrıda bulundu.


 

"Dünyayı ayağa kaldırmak zorundayız"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, sosyal medya hesabından videoyu alıntılayarak, "Aldığı nefes bile sayılı bu bebeklerin… Hayatta kalabilmeleri için kalan saatler de sayılı. İsrail’in topyekun bir halkı katletme girişimine karşı dünyayı ayağa kaldırmak zorundayız. Nefes nefes büyümek, bebeklere nefes olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

 

"Uluslararası toplumu bir araya gelmeye çağırıyoruz"

İletişim Başkanı Fahretin Altun da "Gazzeli bebeklerin yaşadığı insani krizi gözlerimizin önünde izliyoruz. Enerji ve temiz su eksikliği, mama sıkıntısı..." ifadeleriyle çağrıda bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gazzelilerin yaşadığı bu insanlık krizine çözüm bulmak için çok yoğun bir diplomasi yürütüyor. Gazzelilerin yanındayız ve uluslararası toplumu bir araya gelmeye çağırıyoruz. Acil tıbbi ve insani yardıma ihtiyaç var."

 



 

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