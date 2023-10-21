Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye görüşmesinde, Türkiye’nin insani yardımların Gazze’ye ulaşması ve yaralıların gerekli hallerde Türkiye’de tedavi edilebilmeleri için gayret sarf ettiğini ve bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması için çabaladığını belirtti.

Erdoğan, İsrail-Filistin meselesinde kalıcı çözümün 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan sağlanamayacağını, Türkiye’nin kalıcı barış için uluslararası alanda mücadele vermeye devam edeceğini de ifade etti.

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Gazze’deki son durum, insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yapılması gerekenler ve masum sivillere kesintisiz insani yardımların ulaştırılması konuları ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Batılı ülkelerin tutumlarının Gazze’deki insan hakları ihlallerini artırdığını, İsrail’i durdurmak için ülkelerin çaba sarf etmemesinin telafisi imkansız sonuçlar doğuracağını, Batının ve dünya kamuoyunun gözler önünde gerçekleşen ve görmezden gelinen insani dramları sona erdirmek için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan Zelenskiy ile görüştü

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının yanında, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani kriz ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere, bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu, Türkiye’nin bunun sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini ifade etti.

Uganda Cumhurbaşkanı ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde yaşananlar ile bölgede sükunetin sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Erdoğan, tüm devletlerin bir an önce Gazze’de ateşkesin sağlanması için seslerini yükseltmesi gerektiğini ve çatışmaların dünya barışını tehdit eder hale geldiğini belirtti.

Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ile görüşme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail-Filistin çatışmaları çerçevesinde son gelişmeler ve insani konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin hem bölgede sükunetin sağlanması hem de insani yardımlar konusunda elinden geleni yaptığını, sürekli yeni formüller geliştirildiğini ve buna devam edileceğini dile getirdi.

Erdoğan, ayrıca Muizzu’yu ülkesindeki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması nedeniyle tebrik etti.